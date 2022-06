Vijf vliegers neergestort vliegtuig uit WOII herbegraven

Precies 81 jaar na hun overlijden worden vijf Tsjechoslowaakse militairen, die in de nacht van 22 op 23 juni 1941 de dood vonden bij Nieuwe Niedorp, herbegraven op de militaire begraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission in Bergen op Zoom. In het bijzijn van hun nabestaanden en een groot aantal autoriteiten, waaronder de Tsjechische en de Slowaakse minister van Defensie, resp. Jana Černochová en Jaroslav Naď, de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot en de Tsjechische ambassadeur, Kateřina Sequensová, krijgt de bemanning er een laatste rustplaats.

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Vandaag hebben we vijf helden kunnen herbegraven, die het hoogste offer voor onze vrijheid hebben gebracht. Door het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken kunnen nabestaanden van militairen uit Tweede Wereldoorlog hun geliefden de laatste eer bewijzen en hun zoektocht afsluiten. Het is waardevol dat we deze bijdrage kunnen leveren. Ook maken de vliegtuigbergingen het mogelijk om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog door te geven aan jongeren en dit te verbinden aan de plek waar zij opgroeien. Het laat zien dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend is”

Daarnaast maken de vliegtuigbergingen het ook mogelijkheid om het verhaal van de (lucht)oorlog door te geven aan jongeren en hen te verbinden aan de plek waar zij opgroeien. De bergingen zijn ook een startpunt van het gesprek over bredere actuele thema’s zoals democratie en laten zien dat vrijheid nooit vanzelfsprekend mag zijn.”

Het vliegtuig (Vickers Wellington T2990) waar de Tsjechoslowaken in vlogen was één van de 70 bommenwerpers die in de nacht van 22 op 23 juni 1941 een bombardement uitvoerden op Bremen. Op de terugweg werd het toestel onderschept door een Duitse nachtjager en neergeschoten. Brandend stortte het neer en slechts één van de bemanningsleden wist zich met zijn parachute te redden en werd krijgsgevangen gemaakt. De overige vijf bemanningsleden stonden sinds die nacht als vermist te boek. Bij de berging, 80 jaar later, zijn zoals gehoopt stoffelijke resten aangetroffen. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht heeft vervolgens vastgesteld dat deze toebehoren aan alle vijf vermisten. F/Sgt Jan Hejna, P/O Vilem Konštatský, F/Sgt Alois Rozum, P/O Leonard Smrček en F/Sgt Karel Valach zijn dus niet langer vermist.

Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken met vermiste vliegers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5.500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel hiervan liggen nog resten in de Nederlandse bodem. Uit recent onderzoek blijkt dat op circa dertig tot vijftig plaatsen in Nederland waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig zijn. Het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken ondersteunt gemeentes waar deze zogenaamde ‘kansrijke bergingen’ zich bevinden met geld en advies. Het programma wordt bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn vijf toestellen geborgen, waarbij in vier gevallen inderdaad de vermisten zijn aangetroffen.

De militaire begraafplaats, CWGC Bergen-Op-Zoom War Cemetery, waar de vijf Tsjechoslowaakse militairen worden herbegraven, telt 1284 graven en herdachte slachtoffers, waarvan 1189 geïdentificeerde.