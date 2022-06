Minister-president Rutte, minister Hoekstra en minister Ollongren naar NAVO-top in Madrid

Minister-president Rutte neemt samen met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Ollongren van Defensie deel aan de NAVO-top in Madrid die plaatsvindt van 28 tot en met 30 juni. De top staat in het teken van de Russische inval in Oekraïne, de veiligheidssituatie in de wereld en het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO.

Dinsdag 28 juni neemt minister-president Rutte deel aan het openingsdiner onder gastheerschap van de Spaanse Koning. Ministers Hoekstra en Ollongren zijn aanwezig bij een diner dat wordt aangeboden door de Spaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

Woensdag 29 juni nemen de minister-president en de ministers gezamenlijk deel aan twee werksessies. De eerste werksessie staat in het teken van de oorlog in Oekraïne. Daarbij zal de Oekraïense president Zelensky virtueel aanwezig zijn. Tijdens de tweede werksessie, later die dag, komen de wereldwijde veiligheidsuitdagingen aan de orde.

’s Avonds is minister-president Rutte aanwezig bij een informeel trans-Atlantisch diner, onder gastheerschap van de Spaanse premier. Minister Hoekstra en minister Ollongren hebben separaat een werkdiner met hun collega-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Donderdag 30 juni nemen de minister-president en de ministers gezamenlijk deel aan de derde en laatste werksessie, waarin onder meer gesproken wordt over dreigingen die uit gebieden ten zuiden van de NAVO voortkomen.

Bij de werksessies zullen verschillende partners van de NAVO aansluiten, zoals Oekraïne, Georgië, Finland, Zweden, partners in de Indo-Pacific en de EU.

En marge van de top hebben de bewindspersonen verschillende ontmoetingen met collega-regeringsleiders en -ministers.