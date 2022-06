Minister Adriaansens: 30 miljoen euro extra voor digitalisering maakindustrie

Digitalisering stimuleert innovatie, productiviteit en economische groei in de mkb-industrie, maar ook in de voedselproductie en zorg. Daarom gaan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Europese Commissie samen met publiek-private samenwerkingen van provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en ondernemers(organisaties) 30 miljoen euro investeren in vijf Nederlandse European Digital Innovation Hubs (EDIH). Hierin werken zij regionaal samen aan het toepassen van innovatieve technologieën als kunstmatige intelligentie, robotica, 3D-printen, autonome systemen, Internet-of-Things apparaten en cybersecurity in processen en producten.





Minister Micky Adriaansens (EZK): “Verduurzaming en digitalisering van onze economie zorgen voor banen en inkomsten. Nederland loopt al voorop met digitale infrastructuur, maar ook met het gebruik van bijvoorbeeld data door ondernemers in hun processen en producten. Maar we kunnen en moeten nog stappen zetten. Denk aan het benutten van kunstmatige intelligentie door het mkb. Daarom ondersteunt het kabinet nu extra op regionaal niveau zowel de maakindustrie als de digitalisering van het MKB om nationaal verder te kunnen groeien.”





Schaalsprongagenda Smart Industry 2022-2026

De financiering valt samen met de nieuwe Nederlandse agenda voor het digitaliseren van de maakindustrie: Schaalsprongagenda Smart Industry 2022-2026. Minister Adriaansens maakte de ambities samen met brancheorganisaties FME en Koninklijke Metaalunie, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Kamer van Koophandel en kennisinstelling TNO vandaag op het Smart Industry jaarevenement in Nieuwegein bekend.



De nieuwe agenda heeft de ambitie om de komende vier jaar 1.000 maakbedrijven aan de slag te helpen om hun fabriek te digitaliseren. Ook is de ambitie 50.000 medewerkers bij te scholen op het gebied van digitale vaardigheden via de zogenoemde Smart Makers Academy. Tot 2026 krijgen in totaal ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen ondersteuning bij het toepassen van digitale technologieën. Ook blijven de vijftig lokale praktijkomgevingen (fieldlabs) mkb-bedrijven en onderzoekers helpen digitale oplossingen te ontwikkelen en mensen hiervoor op te leiden. De bestaande regionale hubs gaan voortgezet worden in de vijf Nederlandse European Digital Innovation Hubs.





Europese en Nederlandse financiering voor innovaties via Digital Europe

De ondersteuning voor de EDIH’s is onderdeel het nieuwe EU-programma Digital Europe waarvoor 7,5 miljard euro beschikbaar is in de periode 2021-2027. Naast deze cofinanciering voor het toepassen van digitale technologieën in de industrie en het mkb, stelt het ministerie van EZK ook financiering beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan het project gericht op het opzetten van een grootschalige en gebruiksvriendelijke EU-brede onlinemarkt voor zogenoemde cloud-to-edge-diensten. Cloud-to-edge is een digitale technologie gericht op databewerking en meer vloeiende datastromen. Een dergelijke markt zorgt voor toegankelijke en betrouwbare oplossingen om het verwerken van lokale data (edge) te verbeteren, voordat deze data centraal worden opgeslagen (cloud).



Het ministerie van EZK maakt de komende jaren meer cofinanciering in het kader van Digital Europe beschikbaar voor het opbouwen en faciliteren van de brede toepassing van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en cybersecurity. Zie deze link.