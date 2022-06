Nieuw initiatief ‘Mijn Digitale Zaak’ helpt retailers in het mkb digitaliseren

Vanaf vandaag, 29 juni, kunnen mkb-ondernemers in de detailhandel (non food) met 2 tot en met 50 werknemers aan de slag met verdere digitalisering van de bedrijfsvoering via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van brancheorganisatie INretail, KVK, MKB-Nederland, RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt ondernemers een persoonlijk advies op basis van de uitkomsten van een scan, een stappenplan, een overzicht van leveranciers en een subsidie tot een maximum van 2500 euro.

Onderzoeken bevestigen dat vrijwel alle ondernemers bezig zijn met digitaliseren. Vier op de vijf ondernemers heeft in ieder geval een google-vermelding, een website, een digitale financiële administratie en maakt back-ups. Maar gebrek aan tijd en kennis en onduidelijkheid over de opbrengsten remmen ondernemers in de stap naar online verkoop, marketing en/of digitale veiligheid.

Persoonlijk advies

INretail heeft in kaart gebracht welke digitaliseringsoplossingen het meest effect hebben op de productiviteit en toekomstbestendigheid voor kleine en grotere winkels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beveiliging van de website en betalingssystemen, cloud kassa systemen, intelligente e-mailsystemen, zoekmachineoptimalisatie en webshops. KVK heeft dit gebruikt voor de ontwikkeling van de digitaliseringsscan. Door de vragen in de scan te beantwoorden, krijgen ondernemers een persoonlijk advies, passend bij hun ondernemersdoelen. Ook wordt duidelijk waar de ondernemer staat ten opzichte van branchegenoten.

Subsidie

Om ondernemers verder op weg te helpen heeft MKB-Nederland een website ontwikkeld waar landelijke en regionale digitaliseringsleveranciers zich presenteren. Tevens kan de ondernemer subsidie aanvragen bij RVO. De subsidie vergoedt 50% van de offerteprijs tot een maximum van 2500 euro. Onder de subsidie vallen software, hardware, advies, implementatiekosten of het uitbesteden aan derden.

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “Digitaliseren is belangrijk om ook in de toekomst relevant te blijven, daarom willen we ondernemers helpen om die volgende digitaliseringsstap te zetten. Ondernemers die digitaliseren, werken vaak efficiënter én zijn winstgevender. Met ‘Mijn Digitale Zaak’ helpen we mkb’ers om echt werk te maken van digitalisering. Bijvoorbeeld met een scan die inzicht geeft in wat een bedrijf kan doen en met subsidie. Tegen ondernemers zeg ik: doe mee en ontdek je mogelijkheden. Ik kijk uit naar de ervaringen.”

Start via www.mijndigitalezaak.nl