Minister-president Rutte ontvangt minister-president Rama van Albanië

Minister-president Rutte ontvangt maandag 4 juli minister-president Rama van Albanië op het ministerie van Algemene Zaken.

Tijdens een bilateraal gesprek en het daaropvolgende delegatieoverleg zal onder meer gesproken worden over de goede samenwerking tussen Nederland en Albanië, de oorlog in Oekraïne en de Europese betrekkingen met de Westelijke Balkan. Het bezoek wordt afgesloten met een informeel diner.

Minister-president Rama is 3 tot en met 5 juli in Nederland. Naast de ontmoeting met minister-president Rutte brengt hij onder meer bezoeken aan het International Criminal Court (ICC) en het International Court of Justice (ICJ) in Den Haag en spreekt hij met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.