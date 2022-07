Dialoog minister Adriaansens en digitale sector over nieuwe regelgeving

Betere bescherming online voor bedrijven en consumenten, veiligere producten, meer concurrentiemogelijkheden en ruimte voor digitale innovaties. De regelgeving in de digitale economie ondergaat de komende jaren grote veranderingen. Meer dan tien, EU-brede, wetten zijn sinds dit jaar van kracht of worden binnen de komende drie jaar verwacht. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft daarom het initiatief genomen om regelmatig met betrokken (inter)nationale bedrijven en organisaties te spreken over de voortgang van deze ontwikkelingen.

De afgelopen weken vonden drie gesprekken plaats met en over digitale platforms. Zij en hun gebruikers krijgen te maken veel wijzigingen als het gaat om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, consumentenbescherming, productveiligheid en nieuwe concurrentieregels.



Minister Adriaansens (EZK) sprak afzonderlijk onder andere met Nederlandse mkb’ers: kleinere winkels en horecaondernemers die zelf en via platforms online actief zijn, met middelgrote Nederlandse platforms waaronder bol.com, marktplaats.nl, thuisbezorgd.nl, organisaties die startups vertegenwoordigen en met de grootste internationale bedrijven zoals Apple, Google, Amazon en Meta.

“Het is goed om met bedrijven en organisaties zelf te spreken over de grote vernieuwing op de Europese digitale interne markt. Die is van belang om ondernemers van klein tot groot groeikansen te geven, eerlijke concurrentie te bevorderen en consumenten beter te beschermen. Er zijn en komen veel veranderingen aan. Ik hoor graag van ondernemers én consumenten waar nog meer verbeteringen in de regelgeving mogelijk zijn en waar zij zoal tegen aan lopen met digitaal zaken doen”, aldus minister Adriaansens.

Voorbeelden van grote wijzigingen zijn de aanstaande Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA). Daarnaast zijn er voorstellen voor de AI Act en de Data Act. In het voorjaar van 2022 is er al veel wettelijk veranderd qua digitale consumentenbescherming. Zoals het Zoals het recht op updates, een verbod op nepbeoordelingen en verplichte transparantie over zoekresultaten en persoonlijk aanbod.

Nog voor de zomer stemt het Europees Parlement naar verwachting over de invoering van de DMA en DSA vanaf begin 2024.

Digital Markets Act (DMA)

De DMA gaat zorgen voor extra markt-, en fusietoezicht op én concurrentieregels voor de wereldwijd tien tot vijftien grootste online platforms met een zogenoemde poortwachterspositie. Dit zijn platforms waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen.



Deze groep online platforms moet zich ook aan diverse verboden en verplichtingen houden. Voorbeelden hiervan zijn een verbod op het bevoordelen van eigen diensten, de mogelijkheid om data van een platform naar een ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen. Verder komt er een meldingsplicht om fusies en overnames te kunnen beoordelen.

Digital Services Act (DSA)

De DSA bestaat uit regels voor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van internetaanbieders, hostingbedrijven, online platformen, zoekmachines en marktplaatsen voor de activiteiten via hun diensten.



Zo moeten online marktplaatsen straks meer informatie inwinnen over de bedrijven (handelaren) die producten of diensten verkopen via hun platform. Ook verplicht de DSA straks aanbieders van hosting- en platformdiensten om illegale online inhoud te bestrijden én hierover uitgebreider gebruikers te informeren. Digitale aanbieders moeten daarom het verwijderen van informatie of gebruikersaccounts beter uitleggen. Daarnaast biedt de DSA ook de mogelijkheid om burgers beter te beschermen tegen desinformatie en nepnieuws en betere bescherming van grond- en mensenrechten.