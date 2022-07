Je auto of navigatie helpt je nog veiliger op weg

Als eerste Europese land is het straks in Nederland mogelijk dat je auto of navigatiesysteem je waarschuwt bij een naderend voertuig met zwaailicht en sirene. Het ministerie van IenW werkt de komende drie jaar samen met zes partijen om gemotoriseerd verkeer meer en betere veiligheidswaarschuwingen te laten geven.

Op 4 juli 2022 om 16:45 uur is de kick-off van deze samenwerking op het nieuwe NDW-kantoor in Utrecht. De samenwerking wordt uitgewerkt onder de naam ‘Safety Priority Services’ (SPS).

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt: “Inmiddels gebruikt 98% van de automobilisten digitale informatie onderweg. Daarnaast blijkt uit pilots en projecten dat het onderweg waarschuwen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. Ik wil graag inspelen op deze ontwikkelingen, ook omdat bestuurders van bijvoorbeeld auto’s en vrachtwagens aangeven deze waarschuwingen te waarderen en hier meer en meer op vertrouwen. Daarom gaan we nu samenwerken met zes organisaties: we zorgen dat zij de juiste informatie op een veilige manier aan de bestuurder geven.”

Safety Priority Services

Gebruikers van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia of TomTom gaan binnenkort een verschil merken: hun auto of app zal o.a. waarschuwen als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. De melding vertelt welk voertuig eraan komt en van welke kant. Eerst geldt dit alleen voor ambulances, later dit jaar ook voor andere voertuigen.

Bestuurders worden verder gewaarschuwd volgens een door de overheid afgesproken criteria, zodat deze niet onnodig afleidt. Dit gebeurt als ze in de buurt komen van onverwachte en potentieel gevaarlijke situaties, zoals:

• Spookrijders

• Filestaart

• Obstakels op de weg

• Wegwerkzaamheden

• Een ongeval

• (Tijdelijk) glad wegdek

• Ongewoon weer, zoals een harde hagelbui

• Afgesloten rijstroken (‘rode kruizen’)

• Weginspecteurs langs de weg of andere nood- en hulpdiensten

Daarnaast krijgen ze informatie over ge- en verboden, zoals de geldende maximale snelheid. Op termijn wordt gekeken of het routeadvies van navigatiediensten rekening kan houden met mogelijk verkeersonveilige situaties, zoals schoolzones vermijden.

Kennis en ervaring opdoen

Met Safety Priority Services sorteert Nederland voor op Europese wet- en regelgeving die in 2025 van kracht wordt. De betrokken bedrijven kunnen in Nederland kennis en ervaring opdoen met het prioriteren, vormgeven en doorgeven van verkeersveiligheidswaarschuwingen.

In de samenwerking combineren de zes bedrijven hun eigen data met die van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). De data van de bedrijven zelf zorgt dat systemen weten waar bijvoorbeeld langzaam rijdend verkeer is (filestaart) of waar weginspecteurs rijden/staan. De data van het NDW is voor iedereen toegankelijk, hierin staat informatie over ge- en verboden.

De zes partijen zullen feedback geven op de kwaliteit van de NDW-data, zodat deze waar nodig kan worden verbeterd. Ook zijn er met de bedrijven afspraken gemaakt over de vorm van hun waarschuwingen: tijdens hoeft de bestuurder geen handelingen te verrichten, zodat deze de handen aan het stuur kan houden.

Privacy

De privacy van de bestuurder wordt uiteraard gewaarborgd. De zes partijen vragen aan hun gebruikers of de informatie mag worden gedeeld ten behoeve van de verkeersveiligheid. Als de gebruiker akkoord is, wordt deze data volledig geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding met de andere partijen gedeeld.