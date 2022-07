Vooraankondiging aanbesteding ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo 2025 in Osaka

Nederland doet mee aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 in Osaka van 13 april tot 13 oktober 2025. De aanbestedingsprocedure voor ontwerp, bouw, onderhoud en afbouw van het Nederlandse paviljoen en de bezoekerservaring zal omstreeks 14 september 2022 starten. Partijen kunnen tot 13 november hun voorstellen indienen 2022 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor de totstandkoming van het paviljoen en de bezoekerservaring is 7,8 miljoen euro (excl. BTW) gereserveerd.

Designing Future Society for Our Lives

Osaka verwacht tijdens de Expo 2025 ongeveer 28 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers te ontvangen, waarvan ongeveer 90% van de bezoekers uit Japan zullen komen. De Expo-organisatie geeft aan dat naar schatting 150 landen en 25 organisaties zullen deelnemen aan de wereldtentoonstelling.

Expo 2025 Osaka heeft als thema ‘Designing Future Society for Our Lives’ en zal gaan over het vormgeven van een wereld waar grote crises rond bijvoorbeeld klimaat en gezondheid de leefbaarheid zullen bepalen. Het thema voor de Nederlandse deelname en het Nederlandse paviljoen wordt momenteel uitgewerkt.

Belangrijke handelspartner

Japan is een van de grootste economieën ter wereld en een belangrijke handelspartner voor Nederland. In 2021 exporteerde Nederland voor 4,3 miljard euro aan goederen naar Japan. Nederland is ook een belangrijk investeringsland voor Japan.

Kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen liggen vooral op gebied van agri- en horticulture, life sciences & health (tech), energietransitie en duurzaamheid en digitalisering/high tech.

Expo Dubai 2020

De vorige Expo vond eerder dit jaar plaats in Dubai. Nederland kijkt terug op een succesvolle deelname. Bijna 1 miljoen bezoekers zijn verwelkomd in het Nederlandse paviljoen.

Het concept 'Uniting water, energy & food' won meer dan 10 prijzen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en design, waaronder de Expo BIE award voor beste architectuur in het duurzaamheidsdistrict.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de vooraankondiging op www.tenderned.nl. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting omstreeks 14 september 2022 worden opengesteld.