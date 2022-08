Extra Nederlandse steun voor strijd en wederopbouw Oekraïne

Nederland biedt Oekraïne extra steun voor de strijd en wederopbouw van het land. De ministers Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kajsa Ollongren (Defensie) hebben dat maandag toegezegd tijdens een gezamenlijk bezoek aan Kyiv.

In de voorstad Irpin zagen ze de verwoestingen die de Russische agressie heeft aangericht. In Kyiv spraken ze met diverse leden van het Oekraïense kabinet. In de gesprekken benadrukten ze dat het kabinet Oekraïne met alle mogelijke middelen zal blijven steunen. Daarbij ging het niet alleen om de middelen die nodig zijn om de strijd te kunnen voortzetten. Ook vroegen ze de Oekraïense autoriteiten waaraan ze behoefte hebben om de bevolking te helpen en het land weer op te bouwen.

Steunpakket voor begin wederopbouw

Vanaf het begin van de oorlog, die inmiddels een half jaar gaande is, biedt Nederland humanitaire, militaire en financieel-economische hulp. Minister Schreinemacher, die in het kabinet coördinerend bewindspersoon is voor wederopbouw van Oekraïne, kondigde in Kyiv een nieuw steunpakket aan.

Zo maakt Schreinemacher 65 miljoen euro vrij voor hulp en investeringen in Oekraïne. Bijvoorbeeld door Nederlandse bedrijven (gedeeltelijk) te financieren voor het herstel van infrastructuur, zoals bruggen, dijken en ziekenhuizen, in getroffen gebieden. Daarnaast is dit geld bedoeld om lokale mkb-ers in staat te stellen te investeren in hun bedrijf in Oekraïne.

Ook gaat er extra geld (10 miljoen euro) naar projecten om mijnen en andere explosieve oorlogsresten op te ruimen.

Schreinemacher: ‘Ontmijnen is van levensbelang. Pas als explosieven zijn ontmanteld, kunnen mensen veilig terugkeren naar hun huis of hun landbouwgronden en kan het herstelwerk beginnen.’

De minister maakt ook alvast geld vrij (1 miljoen euro) voor ondersteuning van eerste ontwerpplannen voor wederopbouw van drie gemeenten: Kherson, Odesa en Mykolaiv. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal helpen om bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze plannen een brede en diverse groep belanghebbenden te betrekken, onder wie jongeren, vrouwen en vluchtelingen.

Daarnaast gaat er 2,5 miljoen euro naar de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), die hiermee kennis levert op het gebied van macro-economische hervormingen, goed bestuur en rechtsstatelijkheid, bijvoorbeeld aan de Oekraïense Centrale Bank. Ook steunt Schreinemacher met 2 miljoen euro het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties voor psychosociale steun aan slachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld.

Schreinemacher sprak in Kyiv onder anderen met vicepremier en minister van Economische Zaken, Yulia Svyrydenko. Ook had ze een ontmoeting met de gouverneur van de Centrale Bank, Kyrylo Schevchenko.

Defensie

Minister Ollongren sprak onder anderen met de Oekraïense minister van Defensie, Oleksij Reznikov en de Oekraïense minister voor Veteranenzaken, Yuliia Laputina. Sinds het begin van de oorlog heeft Nederland voor ruim 210 miljoen euro (boekwaarde) materieel, wapens, munitie en uitrusting geleverd. Minister Ollongren heeft tijdens de gesprekken toegezegd de Oekraïne op dit gebied te blijven steunen.

Afgelopen zaterdag zijn 90 Nederlandse militairen vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk om hier een basis-militaire opleiding te geven aan Oekraïense militairen.

‘Het trainen van de Oekraïense strijdkrachten is van groot belang en we zullen hier ook in de toekomst aan blijven bijdragen’, aldus Ollongren.

Nederland heeft materiaal geleverd aan de Oekraïense explosievenopruimingsdienst. Samen met een partnerland onderzoekt Nederland de mogelijkheden om de Oekraïne op dit punt met kennis en training ondersteunen.

Russische oorlogsmisdrijven mogen niet onbestraft blijven. In mei van dit jaar is een forensisch team van Defensie ingezet om bewijsmateriaal te verzamelen. Dit team wordt opnieuw ingezet. Minister Ollongren kijkt naar een nieuwe inzet in het najaar en steunt een roulatieschema van verschillende landen gecoördineerd door het Internationaal Strafhof (ICC).

Verder heeft Ollongren het aanbod gedaan om kennis en ervaring te delen met betrekking tot zorg voor veteranen.

Volgens de minister is het ook tijd om na te denken over de volgende fase met andere instrumenten. In haar gesprek met de Oekraïense minister van Defensie sprak Ollongren over duurzame steun, die onder meer directe opdrachten voor de aanschaf van materieel bij de industrie mogelijk maakt. Oekraïne heeft hiervoor met het Verenigd Koninkrijk een fonds opgericht. Nederland staat hier positief tegenover en onderzoekt op dit moment een bijdrage.