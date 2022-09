Minister-president Rutte bij Africa Adaptation Summit in Rotterdam

Minister-president Rutte is maandag 5 september 2022 aanwezig bij de Africa Adaptation Summit in Rotterdam. De top wordt georganiseerd door het Global Center on Adaptation (GCA) en heeft als doel om de ambities voor klimaatadaptatie in Afrika te verhogen, financiering te mobiliseren en coalities te smeden.

Bij de top zijn verschillende Afrikaanse regeringsleiders aanwezig, waaronder president Sall van Senegal, tevens voorzitter van de Afrikaanse Unie. Daarnaast nemen ook Eurocommissaris Timmermans en diverse Europese ministers deel aan de top.

Minister-president Rutte spreekt het slotwoord uit en heeft en marge van de top diverse ontmoetingen, onder meer met president Sall van Senegal, president Tshisekedi van de Democratische Republiek Congo, voorzitter Moussa Faki van de Commissie van de Afrikaanse Unie en later in de week met president Akufo-Addo van Ghana.

De presidenten van Senegal en Ghana brengen aansluitend aan de top een werkbezoek aan Nederland. President Akufo-Addo van Ghana bezoekt dinsdagochtend 6 september de Haven van Amsterdam en Cargill B.V. in Wormer en in de middag het World Horti Center in Naaldwijk. President Sall van Senegal is dinsdagochtend 6 september bij de Maeslantkering in Hoek van Holland en bij Deltares in Delft. In de middag brengt hij een bezoek aan Rijk Zwaan in De Lier.