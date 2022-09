Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen

Het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) gaan samen in één centraal expertisecentrum en informatieknooppunt. Het bundelen van kennis en informatie rondom cybersecurity, wettelijke taken en dienstverlening bij grote incidenten vergroot de digitale weerbaarheid van Nederland. Deze nieuwe instelling gaat alle organisaties in Nederland - groot of klein, publiek of privaat, vitaal en niet-vitaal - van passende informatie en kennis voorzien.

Ministers Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), waaronder deze cybersecurity organisaties vallen, hebben vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van een verkenning naar samenwerking.



Overheidsinstellingen werken voor verschillende doelgroepen



De overheidsinstellingen hebben dezelfde doelen, maar werken voor verschillende doelgroepen. Het NCSC heeft als primaire doelgroepen de vitale organisaties, zoals banken, energie- en telecomaanbieders, en de Rijksoverheid zelf, het DTC is er voor het bedrijfsleven en het CSIRT-DSP voor digitale service providers. In 2024 gaan beide Cyber Security Incident Response Teams (NCSC en CSIRT-DSP) van de Rijksoverheid samen. Daarna (2026) de beide informatieknooppunten en expertisecentra (NCSC en DTC).



Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid): “We leven ons leven steeds meer online en dat hebben criminelen ook door. Daarnaast maakt ook de huidige situatie in de wereld, met een oorlog aan de oostflank van Europa, dit actueler dan ooit: onze digitale weerbaarheid om cyberaanvallen af te weren moet omhoog. Het is daarom belangrijk dat we versnippering in de aanpak hiervan tussen organisaties tegengaan. Daarom komt er straks één organisatie, onder de noemer van het NCSC, die hiermee aan de slag gaat. Zo bundelen we de krachten op het gebied van kennis, het delen van informatie en kunde wanneer het toch misgaat.”



Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We merken allemaal hoe belangrijk digitale weerbaarheid is. Bijvoorbeeld als het internet het niet doet door een cyberaanval, daardoor de winkels leeg zijn of zelfs industriële productie uitvalt. Overal zijn digitale apparaten en systemen. Dat biedt kansen voor onze bedrijven en gemak voor consumenten, maar daarmee moet onze digitale weerbaarheid ook verbeteren. De Rijksoverheid heeft daarin ook een aandeel. Met kennisdeling, moderne wetgeving en expertise bij grootschalige incidenten. Daarom is het goed dat we met één organisatie helderheid creëren en bijdragen aan onze digitale slagkracht.”

Efficiënter en effectiever

Door het creëren van één organisatie kan de Rijksoverheid haar cybersecuritycapaciteit efficiënter en effectiever inzetten. Deze nieuwe organisatie fungeert dan als nationaal expertisecentrum, informatieknooppunt én nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT). De bundeling van krachten zorgt ook voor een efficiëntieslag op het gebied van gezamenlijke bedrijfsvoering, huisvesting en ICT.