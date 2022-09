413 miljoen voor ondersteuning kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en voedselhulp

De subsidies van het Europees Sociaal Fonds zijn onder meer bedoeld voor om- en bijscholing van werkenden en om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of te ondersteunen richting werk. Een groot deel, € 270 miljoen in totaal, gaat naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s en naar sectorfondsen. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt voor het eerst ook Europese middelen vrij voor voedselhulp, materiele ondersteuning en het tegengaan van kinderarmoede.

Minister Schouten: “Met de middelen kunnen we de bestaanszekerheid van mensen versterken door hen uitzicht te bieden op werk of een baan met een beter perspectief. We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures. Ook zorgen we voor voldoende voedselaanbod voor mensen die het moeilijk hebben en helpen we kinderen die opgroeien in armoede. Zeker in deze tijd, waarin een toenemend aantal mensen in de knel komt door de stijgende prijzen, zijn deze middelen erg welkom. Ze ondersteunen onze nationale doelstellingen en inspanningen, zoals het gelijkwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.”