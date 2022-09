Extra Nederlandse steun om olietanker Jemen te kunnen bergen

Nederland stelt 7,5 miljoen euro extra beschikbaar om de berging van de olieopslagtanker Safer voor de kust van Jemen mogelijk te maken. Daarmee wil minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het financieringsgat overbruggen zodat de reddingsoperatie, die een grote olieramp moet voorkomen, onder leiding van de Verenigde Naties kan beginnen.

Schreinemacher maakte de extra bijdrage bekend tijdens een bliksembezoek aan Jemen. Nederland organiseerde in mei samen met de VN een donorconferentie om geld in te zamelen voor de berging van het schip. Het kabinet droeg toen al 7,5 miljoen euro bij.

Schreinemacher: ''Normaal ben ik als minister bezig met de gevolgen van een ramp. Nu kunnen we een ramp voorkomen. De Safer is een tikkende tijdbom. Er is snel actie nodig. Het is bijzonder dat al zoveel landen financiële steun hebben toegezegd. Mede door onze bijdrage komen we nu op het benodigde bedrag om de berging te beginnen. Voorwaarde is wel dat alle andere partijen hun beloftes nakomen. Nederland wil de VN hiermee helpen om zo snel mogelijk te starten met de operatie.''

Nederlandse bedrijven zijn toonaangevend bij complexe bergingsoperaties op zee. Zo hebben experts van Smit Salvage de VN ook al over deze berging geadviseerd. Schreinemacher hoopt dat de VN de kennis van dit soort Nederlandse bedrijven zal kunnen blijven gebruiken.

De oude FSO Safer, die ruim 1 miljoen vaten olie aan boord heeft, dreigt door jarenlang gebrek aan onderhoud te lekken of te ontploffen. Daardoor dreigt een omvangrijke olieramp in de Rode Zee, die ernstige humanitaire, ecologische en economische gevolgen kan hebben.

‘Naast al het leed voor mensen en milieu kan ook de internationale scheepvaart, onder meer naar de haven van Rotterdam, en daarmee de wereldhandel flink verstoord raken’, zegt minister Schreinemacher.

Nederland, de VS en Duitsland organiseren woensdag en marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York een bijeenkomst om samen met de VN en andere partners te kijken naar de noodzakelijke vervolgstappen en de uitvoering van het werk.

Het was voor het eerst in 14 jaar dat een Nederlandse minister weer een bezoek bracht aan Jemen, waar al acht jaar een burgeroorlog gaande is. Sinds april is er een bestand tussen de Jemenitische regering en de Houthi’s.

In de havenstad Aden sprak Schreinemacher met premier Ma’een Abdulmalik Sa’ed en enkele ministers. Ze benadrukte dat het zaak is om te komen tot duurzame vrede in het land.

‘Maar vrede kan niet zonder gerechtigheid. De stemmen van slachtoffers moeten worden gehoord en de daders van ernstige misdrijven mogen hier niet mee wegkomen. Daarom steunt Nederland Jemenitische organisaties en de VN in hun onderzoek naar mensenrechtenschendingen tijdens het conflict’, zegt Schreinemacher.

De minister begon haar bezoek in een opvangkamp voor ontheemden. Daar verblijven bijna 600 gezinnen die huis en haard hebben achtergelaten vanwege de oorlog. Nederland geeft in Jemen al jaren humanitaire en ontwikkelingshulp.