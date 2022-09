Nieuwe burgemeester in Hulst

Mevrouw I.M.M. (Ilona) Jense-van Haarst is benoemd tot burgemeester van de gemeente Hulst. De benoeming gaat in op 1 oktober 2022.

Mevrouw Jense-van Haarst (43 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Op dit moment is Jan-Frans Mulder (CDA) burgemeester van Hulst.