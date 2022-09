Koninklijke onderscheiding voor vertrekkend Gouverneur Sint Maarten

Vertrekkend Gouverneur Eugene Holiday van Sint Maarten is vandaag benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een afscheidsreceptie in de Grote Kerk in Den Haag ontving hij de koninklijke onderscheiding uit handen van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties.

Tijdens de receptie stond staatssecretaris Van Huffelen stil bij de vele verdiensten van Gouverneur Holiday voor Sint Maarten. Ze benoemde dat de maximale termijn van 2 keer 6 jaar erop zit en keek terug op de rol die hij de afgelopen periode vervulde. “Zo was u de stabiele factor die Sint Maarten door verschillende politieke crises heeft geleid. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijk was om elf verschillende kabinetten bij te staan. Maar ook in deze roerige tijden zorgde u ervoor dat dingen die niet konden wachten, bleven doorgaan.”

Bijzondere aandacht was er voor de rol die Gouverneur Holiday speelde tijdens opeenvolgende crisissen zoals Irma en de Covid-pandemie. Daarnaast sprak de staatssecretaris haar waardering uit voor zijn zorgvuldige manier van werken, zijn integere manier van handelen, zijn bereikbaarheid voor iedere inwoner van Sint Maarten en zijn inzet voor jongeren en goed onderwijs.

“U heeft uw twee termijnen op een geweldige manier ingevuld”, concludeerde de staatssecretaris en verraste de Gouverneur met een benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Een onderscheiding die niet vaak wordt verleend. De gedecoreerde moet zeer bijzondere of belangrijke activiteiten hebben verricht.

In zijn rol als Gouverneur vertegenwoordigde Eugene Holiday de Koning. In die hoedanigheid was hij ook het hoofd van de regering van Sint Maarten. In die functie is de Gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk. Als koninkrijksorgaan behartigt de Gouverneur de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 10 oktober volgt Ajamu Baly Eugene Holiday op als Gouverneur.