Loket betaalde schulden opent 28 september

Op 28 september opent Sociale Banken Nederland (SBN) het nieuwe loket al betaalde schulden voor gedupeerde ouders van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Hier kunnen ouders terecht die schulden hebben afgelost met het compensatiebedrag dat ze hebben gekregen. Dan gaat het bijvoorbeeld over betalingsachterstanden en andere kosten die bij de schulden zijn komen kijken, zoals betaalde rentekosten over de achterstand.

De eerste groep ouders die een aanvraag kunnen doen bij het nieuwe loket, zijn de ouders die voor 1 maart 2021 compensatie van € 30.000 hebben ontvangen. Eind november gaat het loket voor de rest van de ouders open.

Staatssecretaris Aukje de Vries: “Het is begrijpelijk dat sommige ouders dit bedrag hebben gebruikt voor betalingsachterstanden. Maar voor de schulden is er een aparte regeling. De 30.000 euro was echt voor de ouders zelf, als eerste stap in de compensatie. Ouders die de 30.000 euro toch hebben gebruikt voor onder meer betalingsachterstanden, kunnen terecht bij het nieuwe loket.”

De eerste ouders kunnen vanaf 28 september een aanvraag indienen bij SBN. SBN zal beoordelen of gedupeerden het bedrag dat ze met compensatie hebben afbetaald, terug kunnen krijgen. Voorwaarde is dat deze schulden zouden zijn overgenomen in de schuldenaanpak als de ouder ze niet zelf had betaald.

Publieke en private schulden

Ouders kunnen een aanvraag indienen bij SBN over de private schulden die ze hebben betaald met het compensatiebedrag. Ouders die voor 1 januari 2021 publieke schulden hebben betaald met compensatie, kunnen deze ook terugkrijgen via dit loket. Voor ouders die na die datum een betaling aan een publieke schuldeiser hebben gedaan, geldt dat de publieke schuldeiser deze schulden zelf terugboekt.