Nieuwe MONO-campagne om te voorkomen dat mensen onderweg berichtjes ontvangen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert vandaag de campagne ‘Mij Nie Appen!’. Die is gericht op de verzenders van berichten, en moet het aantal verkeersslachtoffers en ongelukken door smartphonegebruik verminderen.

Bijna de helft van de Nederlandse jongeren houdt er bij het versturen van berichtjes geen rekening mee of die persoon op dat moment onderweg is, terwijl ze weten dat dit vaak tot ongelukken leidt. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt: ”Een ongeval zit in een klein hoekje, zeker als mensen in het verkeer worden afgeleid. Dat gebeurt vaak door alerts van je mobiel, zowel in de auto als op de fiets. Met de MONO-campagne willen we stimuleren dat mensen onderweg geen berichten lezen of schrijven. Dat is niet altijd even makkelijk. Je kunt je vrienden, collega’s of familie daarmee helpen: wacht even met dat berichtje versturen tot je weet dat diegene veilig is aangekomen.”

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat een derde van de Nederlanders iemand toch een bericht stuurt, ook al weten of vermoeden ze dat de ontvanger op dat moment autorijdt of fietst. Bij 16- tot 24-jarigen is dat zelfs de helft en bij 25- tot 34-jarigen 40 procent (naar autorijders) tot 49 procent (naar fietsers). Toch weet negen op de tien Nederlanders dat afleiding een grote veroorzaker is van ongelukken in het verkeer.

Mij nie Appen!

De MONO-campagne richtte zich tot nu vooral op de verkeersdeelnemers zelf, maar het onderzoek van Motivaction biedt reden om ook in te gaan zetten op de verzenders van berichten. Sinds 2018 roept de MONO-campagne op om je niet te laten afleiden door WhatsApp of door sociale media. Nu wordt daaraan een boodschap toegevoegd: Mij nie Appen!

Bekijk hier de commercial

De campagne wordt ook door de MONO-partners uitgedragen: provincies, gemeenten, politie, OM, Team Alert, VVN, ANWB, Shell en Flitsmeister.

Gevaar van afleiding

Het risico op een ongeluk is 2,5 keer zo groot als verkeersdeelnemers met hun telefoon bezig zijn. Uit eerder onderzoek bleek dat zeven op de tien Nederlanders berichten of meldingen ontvangen op hun mobiel als ze onderweg zijn. Twee derde leest die berichten tijdens het rijden.

Tijdens de landelijke MONO-actiedag zullen politiekorpsen massaal controles uitvoeren op smartphonegebruik in het verkeer: op de fiets is een boete 140 euro, in de auto is dat 350 euro. In Den Haag wordt het startsein gegeven. Hier is ook een ‘Mij nie Appen’-drive-in ingericht door Team Alert, waar mensen wordt gevraagd om hun telefoon op ‘Niet storen’ te zetten.