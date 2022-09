Ministers Harbers vraagt landen om steun in procedure tegen Rusland over MH17

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dinsdag en woensdag in Canada gesproken met collega-ministers over het aansprakelijk houden van Rusland voor de vliegramp met MH17.

Harbers was in Montreal voor de vergadering van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO, die eens in de drie jaar wordt gehouden. Nederland startte in maart van dit jaar samen met Australië een zogenoemde Artikel 84-procedure tegen Rusland binnen ICAO, nadat dat land de gesprekken over de vliegramp met Nederland en Australië had afgekapt.



In gesprekken met collega-ministers heeft minister Harbers de kwestie onder de aandacht gebracht, en om steun gevraagd in de procedure. Doel is om Rusland terug naar de onderhandelingstafel te krijgen, hen verantwoordelijkheid voor de ramp te laten erkennen, en het gesprek aan te gaan over compensatie voor de nabestaanden.



Het Joint Investigation Team dat onderzoek deed naar de ramp concludeerde in 2018 dat MH17 door een Russische BUK-raket uit de lucht werd geschoten. Volgens de Nederlandse regering heeft Rusland hiermee niet aan zijn verplichtingen onder het verdrag van Chicago voldaan. Rusland ontkent tot op de dag van vandaag betrokkenheid.



“Wij hebben er vertrouwen in dat het JIT overtuigend bewijs heeft geleverd voor de zorgwekkende rol die de Russische Federatie heeft gespeeld in het verschrikkelijke verlies van de MH17 en de vele slachtoffers die daarbij vielen, en daarmee zijn verplichtingen in het Verdrag van Chicago niet is nagekomen”, zei Harbers dinsdag in zijn toespraak voor de lidstaten van ICAO. “We geloven ook dat de ICAO-Raad bevoegd is om deze zaak op te pakken en de Russische Federatie terug naar de onderhandelingstafel te sturen.”