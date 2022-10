Aardbeving bij Wirdum met magnitude 3.1

Vannacht heeft om 04.17 uur een aardbeving in Groningen plaatsgevonden. Het epicentrum van de beving bevond zich bij Wirdum in de gemeente Eemsdelta.

De aardbeving had een kracht van 3,1 op de schaal van Richter, bevestigt het KNMI. Het is de zwaarste beving in Groningen sinds november 2021. Toen vond er in Garrelsweer een beving met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter plaats. De aardbeving van vannacht is volgens het KNMI de op vijf na zwaarste beving ooit in Groningen gemeten en werd in de wijde omgeving gevoeld.

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief: ”De aardbeving bij Wirdum is opnieuw een zware klap voor Groningen. Ik wens alle Groningers veel sterkte toe. Gaswinning in Groningen is onveilig en zorgt naast schade ook voor angst en onzekerheid. Daarom doe ik er alles aan om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten.”

Staatssecretaris Vijlbrief brengt maandag een bezoek aan Wirdum.

Schade melden

Voor bewoners in Groningen geldt dat zij eventuele schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Voor het melden van schade kunnen mensen als volgt contact opnemen:

Voor acuut onveilige situaties kunt u bellen naar 0800 4444 111 of een speciaal online formulier invullen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/acuut-onveilige-situatie.

Aardbevingen en gaswinning

Om de oorzaak van de aardbevingen weg te nemen, wordt de gaswinning in Groningen volledig afgebouwd. Per 1 oktober dit jaar is het gasveld op de waakvlam gegaan. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen: 2,8 miljard kubieke meter gas voor komend gasjaar (oktober 2022 tot oktober 2023). Als de geopolitieke situatie het toelaat, wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in het najaar van 2023, uiterlijk 2024.

Helaas blijft, zoals we ook vannacht hebben gezien, de kans op aardbevingen in Groningen nog enige tijd bestaan. Ook na het sluiten van het veld. Op de website van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) leest u waarom de aardbevingen nog door blijven gaan in Groningen.