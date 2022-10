Hernieuwde ‘Zet ook de knop om’ campagne biedt tips om energiezuinig de winter door te komen

Vandaag herstart de ‘Zet ook de knop om’ campagne met nieuwe energiebesparingstips. Ook beoogt de campagne het bewustzijn te verhogen om meer energie te besparen. De energieprijzen zijn nog steeds hoog, en hoewel het prijsplafond veel mensen en ondernemingen flink helpt de kosten te verlagen, is het voor velen nog steeds belangrijk om de energiekosten te drukken.

Minister Rob Jetten: “Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er flink bespaard door Nederlanders. Het gasverbruik is met ruim een kwart afgenomen en het elektriciteitsgebruik is zo’n 5% gedaald. Met name op het gebied van elektriciteit ligt de uitdaging om de komende maanden de besparing te verdubbelen. Met deze campagne-herstart willen we doorpakken met het besparen van energie en mensen verder helpen energiekosten te verminderen.”

De campagne zal nóg vaker te zien zijn met advertenties op radio en tv, in dagbladen, op websites en op social media. Besparingstips richten zich nu op energie besparen in de wintermaanden, zoals:

Thermostaat op maximaal 19 graden overdag en 15 graden in de avond

Maximaal 5 minuten douchen

Ledverlichting installeren

Voor bedrijven deuren sluiten om warmte binnen te houden en de klimaatinstallatie zuiniger instellen

Ook kleine tips zoals: waterbesparende douchekoppen, radiatorfolie, naden en kieren dichten, gordijnen ’s avonds dicht en wassen op lagere temperaturen met volle trommel

Begin April is de campagne gestart om mensen bewust te maken van de noodzaak energie te besparen door de stijgende energiekosten en energieschaarste als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een meerderheid van de mensen zegt al energiebesparende maatregelen genomen te hebben of is dit van plan, zowel voor de korte termijn (79%) als voor de lange termijn (60%). Energie besparen vermindert niet alleen de kosten, het reduceert ook de vraag wat zal helpen om de energiemarkt tot rust te laten komen.

Alle tips en uitleg zijn te vinden op www.zetookdeknopom.nl