EU-lidstaten besluiten tot EU-trainingsmissie voor Oekraïne en 500 miljoen extra uit de Europese Vredesfaciliteit

Minister Hoekstra: “Rusland zet het offensief tegen Oekraïne verder voort met verschrikkelijke raketaanvallen verspreid over het hele land, waarbij vitale civiele infrastructuur doelbewust wordt vernietigd en burgers slachtoffer worden. Belangrijk dat we als EU op een gecoördineerde en verenigde manier optreden, en Oekraïne nog meer steunen om zich te verdedigen tegen de Russische agressie. Daarom is het heel goed dat we met deze trainingsmissie als EU tegemoet komen aan de behoefte van Oekraïne aan militaire trainingen. Het extra geld vanuit het EPF stelt ons, en andere lidstaten, in staat om het Oekraïense leger materieel te blijven steunen.”