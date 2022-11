Initiatief tegen verkoop antisemitische boeken en producten online

Helaas zijn boeken met antisemitische content nog steeds verkrijgbaar. Omdat men tegenwoordig producten steeds vaker via webshops en online platforms aanschaft, is een nieuwe benadering nodig om de online verkoop van antisemitische content tegen te gaan.

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) start daarom een initiatief voor een betere en meer efficiënte aanpak van webshops en online platforms om antisemitische content te weren uit hun assortiment. Bol.com is partner in het initiatief en heeft haar visie en werkwijze om discriminerende artikelen, zoals antisemitische boeken, tegen te gaan, online gepubliceerd. De NCAB en bol.com willen hiermee bedrijven, die vergelijkbare vraagstukken tegenkomen, interesseren om kennis en ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk tot effectieve stappenplannen te komen.

De NCAB zal andere webshops en online platforms, die in Nederland opereren, vragen hun visie en werkwijze te delen en begin 2023 een bijeenkomst organiseren tussen vertegenwoordigers van deze partijen om hun ervaringen en best practices uit te wisselen. Dit alles om te komen tot een snellere en directere manier om antisemitische content uit de webshops en van online platforms te weren.

Reactie NCAB

“Boeken met antisemitische content zijn helaas nog steeds verkrijgbaar. Dit initiatief helpt om de verkoop van deze haatdragende producten op het internet te stoppen. We moedigen andere webshops en online platforms aan deel te nemen aan ons initiatief.”

Reactie bol.com

Bol.com is de winkel van ons allemaal. Dat betekent dat iedereen bij bol.com terecht moet kunnen en zich welkom voelt. Tegelijkertijd wil het platform zorgvuldig omgaan met de vrijheid van meningsuiting en daarmee ook het educatief en historisch belang van boeken ondersteunen. Bol.com is daarom blij om partner te zijn in het initiatief van de NCAB en om de online verkoop van boeken met antisemitische content tegen te gaan.