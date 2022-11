Minister Harbers geeft startsein voor ‘Kampioenengroep’ landen die kennis delen over klimaatadaptatie

Op de COP27 in Egypte is vandaag de opening van het Nederlandse initiatief ‘Champions Group for Deltas and Coastal Zones’. De Champions zijn landen die voor grote uitdagingen staan als het gaat over overstromingen, droogte, zoetwatertekorten of zeespiegelstijging. Zij moeten dus relatief veel geld investeren in klimaatadaptatie. Doel is dat de deelnemende landen hun kennis delen om zich nog beter en sneller aan te passen aan het veranderende klimaat.

De Champions Group maakt deel uit van het International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC), dat op de VN-waterconferentie in maart 2023 wordt gelanceerd. Het IPDC is een samenwerking tussen kennisinstellingen, financiële instellingen en landen. De Champions Group draait om die laatste groep.

Om de Champions Group en het IPDC een vliegende start te geven, investeert Nederland nu 2 miljoen euro én verzorgt Nederland het secretariaat tot aan de waterconferentie. Vandaag gaat de website van het IPDC online.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Wij Nederlanders zijn altijd goed geweest in het water buiten de deur houden. Al honderden jaren staan wij internationaal bekend om onze waterkennis en -kunde. Het veranderende klimaat zorgt echter voor extremer weer en zeespiegelstijging. Het is belangrijk om verdere klimaatverandering te voorkomen, tegelijkertijd moet de wereld zich nu aanpassen aan het nieuwe klimaat. Daarvoor hebben we in Nederland goede plannen en kennis ontwikkeld. Ik vind waterveiligheid een prioriteit die over de hele wereld moet gelden. Via de Champions Group kunnen de landen met de meeste expertise op klimaatadaptatie hun kennis delen met de rest.”

Droge voeten en voldoende voedsel

Het International Panel for Climate Change (IPCC) heeft landen opgeroepen om een nationaal plan te maken over hoe zij hun land gaan beschermen tegen het veranderende klimaat. Nederland heeft al goed in beeld wat er nu gedaan moet worden om toekomstige problemen voor te zijn. Zo hebben rivieren in Nederland meer ruimte gekregen om gecontroleerd te overstromen en zijn dijken versterkt en verhoogd. Nederland wil ook goed omgaan met de steeds vaker voorkomende droogte, dus wordt gekeken naar vormen om meer zoetwater op te slaan. Zoals een flexibel peil in het IJsselmeer.

Meer landen zijn volop bezig met klimaatadaptatie, en zij hebben zich aangesloten bij de Champions Group. Het gaat om Bangladesh, India, Colombia, Egypte en Vietnam. Daarnaast hebben financieringsinstellingen zich aangesloten, zoals het Green Climate Fund, de Asian Development Bank en de Inter-American Development Bank. Samen zetten ze zich in om een regio of land te helpen met hun nationale klimaatadaptatie.

De organisaties en landen die nu zijn aangesloten bij de Champions Group, gaan nu aan de slag met concrete klimaatadaptatie-adviezen voor Bangladesh, Colombia en Egypte. Die zullen op de VN-waterconferentie in maart 2023 worde gepresenteerd.

Nederland als koploper

Op de COP26 vorig jaar is afgesproken dat landen hun budget voor klimaatadaptatie in 2025 verdubbelen ten opzichte van 2019. Nederland heeft sinds 2019 het budget al verhoogd naar 900 miljoen euro, waarvan de helft specifiek wordt ingezet op klimaatadaptatie. Met dat geld kunnen ook andere landen zich beter voorbereiden op lange periodes van droogte of op extreme regenbuien.