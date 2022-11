Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Bonaire

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering brengt van 20 tot 25 november een bezoek aan Sint Maarten, Curaçao, Aruba en Bonaire. De staatssecretaris spreekt met bestuurders en bezoekt projecten.

Zo bezoekt ze op Sint Maarten het National Recovery Program Bureau en laat ze zich informeren over de landfill/stortplaats. Op Curaçao spreekt de staatssecretaris met vertegenwoordigers van het Climate Change Platform en Profound, een jonge Caribische organisatie in de IT-sector. Ook staat een ontmoeting met Caribbean Research and Management of Biodiversity (Carmabi) op het programma en voert zij gesprekken over de ontwikkeling van innovatieve landbouw.

Op Curaçao komen ook vertegenwoordigers van de landen en eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk bijeen om samen met de staatssecretaris in gesprek te gaan over het slavernijverleden. Ze praten dan onder meer over hoe inhoud kan worden gegeven aan het herdenkingsjaar slavernijverleden in 2023.

De staatssecretaris brengt op Aruba een bezoek aan het Archivo Nacional Aruba (ANA). De reis wordt afgesloten op Bonaire, waar de staatssecretaris onder meer gedupeerden van de recente wateroverlast bezoekt en uitleg krijgt over de situatie van de dammen.