Rijksoverheid, verhuurders en gemeenten komen samen in actie tegen woondiscriminatie

Rijksoverheid gaat zich, samen met gemeenten, IVBN, VastgoedBelang, Vastgoedpro, VBO, Vastgoedmanagement Nederland, NVM, Aedes en Discriminatie.nl, actief inzetten om woondiscriminatie tegen te gaan. Alle partners starten daarom met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie samen de deur te wijzen. De campagne is onderdeel van de aanpak woondiscriminatie.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening: “Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar helaas is dat nog niet vanzelfsprekend. Discriminatie komt immers ook voor op het gebied van wonen. Het mag niet zo zijn dat woningzoekenden met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam minder kans hebben om een huurwoning te bezichtigen. Daarom start de Rijksoverheid samen met verhuurders, verhuurbemiddelaars en gemeenten een campagne om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie.”

Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem, is wettelijk verboden en moet worden aangepakt. Ook op het gebied van wonen. Toch blijkt uit de monitor discriminatie bij woningverhuur 2021 en 2022 van het Verwey-Jonker Instituut dat discriminatie ook voorkomt bij woningverhuur. De aanpak woondiscriminatie bestaat uit vijf actielijnen: monitoring en onderzoek, voorlichting en bewustwording, afdwingbare regelgeving in het wetsvoorstel goed verhuurderschap, onderzoek naar de meldplicht en het versterken van de regionale en branchegerichte aanpak.

De voorlichtingscampagne draagt bij aan de bewustwording op het gebied van woondiscriminatie en is gericht op verhuurders en bemiddelaars enerzijds en huurders en woningzoekenden anderzijds. Ook informeert de campagne verhuurders over wat wél en niet mag. Zo mogen verhuurbemiddelaars niet meewerken aan het weren van kandidaten met een bepaald profiel. Huurders worden met behulp van de bewustwordingscampagne gewezen op hun rechten. Wanneer woningzoekenden discriminatie op de woningmarkt ervaren, kunnen zij een klacht indienen op discriminatie.nl.