Van Gennip: Haast maken met certificering uitzendbureaus

Het wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer worden verzonden, waarna in 2024 alle uitzendbureaus een certificaat moeten aanvragen. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.

Minister Van Gennip: “Te veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Mensen die in hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: overheid, werkgevers en uitzendbureaus. Het wetsvoorstel verplichte certificering zorgt voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. Een belangrijk onderdeel in de gehele aanpak. Daarom wil ik haast maken met de invoering van dit wetsvoorstel.”