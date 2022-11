Consultatie veiling landelijke commerciële radiovergunningen van start

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) start de consultatie voor de veiling van de negen vergunningen voor landelijke commerciële radiostations. Het kabinet gaat deze vergunningen, waarbij analoge radio (FM) is gekoppeld aan digitale radio (DAB+), in 2023 veilen. Twee van deze negen landelijke vergunningen zijn bestemd voor een commerciële nieuwszender en voor een zender die voornamelijk Nederlandstalige muziek draait. Een rechtspersoon kan er maximaal drie verwerven via de veiling. De vergunningen zijn voor 12 jaar (2023-2035).

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Na een aantal door de Tweede Kamer gevraagde verlengingen, is het goed om nu de vergunningen voor landelijke commerciële radiostations opnieuw te kunnen veilen. Hoe, waar en wanneer mensen naar muziek, entertainment of nieuws luisteren is in twintig jaar tijd door de opkomst van bijvoorbeeld streamingdiensten, podcasts, sociale media en digitale radio radicaal veranderd. Door nu te veilen, levert de radiomarkt de komende jaren weer veel luisterplezier voor iedereen op en bieden we ook nieuwkomers een kans op een vergunning.”

Minder verplichtingen in vergunningen

De huidige negen landelijke commerciële zenders zijn 100% NL, BNR, Qmusic, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Slam! en Sublime. Bij de vorige verdeling van de vergunningen in 2003 zijn er aan vijf van de negen vergunningen specifieke eisen (clausulering) verbonden qua muziekgenre of thema. De minister stelt nu voor, in overeenstemming met staatssecretaris Gunay Uslu (OCW), om dit bij de aanstaande veiling in 2023 terug te brengen tot twee specifieke vergunningen: één voor Nederlandstalige muziek en één voor nieuws & actualiteiten. Dat is voldoende, omdat nieuwe kanalen zoals DAB+, internetradio en streamingdiensten inmiddels zorgen voor een gevarieerd aanbod om een breed Nederlands medialandschap te hebben.



Een commerciële radiozender met Nederlandstalige muziek heeft een culturele waarde voor de samenleving en bevordert de productie en verspreiding van muziek van eigen bodem. Een commerciële zender met nieuws en actualiteiten draagt naast de publieke nieuwsvoorziening - via de NPO - bij aan ontwikkeling, opinievorming en representatie van de samenleving. Het produceren van nieuws(programma’s) brengt hoge kosten met zich mee waardoor het aannemelijk is dat er zonder clausulering geen commerciële nieuwszender tot stand komt.



De consultatie van de conceptregeling loopt zes weken vanaf 29 november 2022.