5 december NL-Alert testbericht

NL-Alert in 10 jaar uitgegroeid tot hét alarmmiddel bij noodsituaties NL-Alert bestaat deze maand 10 jaar. Inmiddels werd het alarmmiddel ruim 1.100 keer ingezet in verschillende situaties. Van grote branden en onverwacht noodweer tot de huldiging van Feyenoord en een ontsnapte giftige slang. Binnenkort ontvangt heel Nederland wéér een NL-Alert: op maandag 5 december rond 12.00 uur zendt de overheid het twintigste NL-Alert testbericht uit.

Vergroot afbeelding Beeld: © Wendy van Breef Fotografie / Ministerie van Justitie en Veiligheid

Op de eerste maandagen in juni en december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht uit. Ruim driekwart van de Nederlanders die het testbericht ontvangt, herkent NL-Alert hierdoor ook bij een noodsituatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat namens het ministerie van Justitie en Veiligheid is uitgevoerd. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Je hoeft dus niets te doen. Het testbericht ziet er zo uit:

“NL-Alert 05-12-2022 12.00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english"

Let op: het NL-Alert kan hard klinken als je oordopjes of een koptelefoon gebruikt.

Iédereen direct informatie bij een noodsituatie

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert je wanneer je in de buurt van een noodsituatie bent. Denk aan een grote brand of onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht direct, kom in actie en informeer anderen.

Zo werkt NL-Alert

Je ontvangt NL-Alert op je mobiele telefoon. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor je doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht. Om NL-Alert te ontvangen, moet je mobiel aanstaan. Verder hoef je niets in te stellen. NL-Alert is gratis en anoniem, je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt NL-Alert ook als het mobiele netwerk overbelast is. Daarnaast is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Volgende testbericht

Met het NL-Alert testbericht ervaar je hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. Het volgende NL-Alert testbericht ontvang je op maandag 5 juni 2023 rond 12.00.

Meer weten? Kijk op nl-alert.nl.