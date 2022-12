Eerste ‘derdelanders’ zonder Oekraïense nationaliteit teruggekeerd naar land van herkomst

Afgelopen week zijn met behulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) de eerste vluchtelingen uit Oekraïne met de niet-Oekraïense nationaliteit (derdelanders) via Schiphol teruggekeerd naar hun land van herkomst of een ander land buiten de Europese Unie waar duurzaam verblijf mogelijk is. Deze mensen hebben gebruik gemaakt van het remigratiebeleid waarbij de DT&V extra ondersteuning bij vertrek biedt en er een tijdelijke financiële bijdrage aangeboden wordt om te vertrekken. Met deze tijdelijke regeling wil de Nederlandse overheid deze derdelanders actief stimuleren vrijwillig te vertrekken. Dit beleid geldt van 15 november 2022 tot 1 februari 2023.

Sinds de start van het remigratiebeleid hebben zich al meer dan 70 derdelanders uit Oekraïne aangemeld bij de DT&V. De eerste personen zijn de afgelopen week vertrokken via Schiphol om te remigreren naar hun land van herkomst.

Het gaat om personen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, bijvoorbeeld vanwege werk of studie, en die voor 19 juli 2022 zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Deze derdelanders hebben tot 4 maart 2023 bescherming op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) en kunnen onder voorwaarden van 15 november 2022 tot 1 februari 2023 gebruik maken van het remigratiebeleid. Het remigratiebeleid moet eraan bijdragen dat deze vreemdelingen na 4 maart 2023 niet zorgen voor extra druk op de reguliere vreemdelingenketen.

Welke ondersteuning biedt de DT&V?

De remigratieondersteuning bestaat uit:

Advies en informatie over remigratie.

Vliegticket voor een enkele reis.

Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol.

Een eenmalige financiële bijdrage, te ontvangen bij vertrek op luchthaven Schiphol:

€ 5.000 per persoon bij aanmelding tussen 15 november en 31 december 2022 en uitreis binnen 1 maand na aanmelding.

€ 2.000 per persoon bij aanmelding tussen 1 januari en 1 februari 2023 en uitreis binnen 1 maand na aanmelding.

Vanaf 1 februari 2023 is de reguliere terugkeerondersteuning van kracht.

Meer informatie?

Lees meer over het remigratiebeleid in Vreemdeling Visie of het nieuwsbericht van 4 november 2022 over remigratiebeleid.

Kijk voor aanmelden en voorwaarden op Remigratiebeleid niet-Oekraïense vluchtelingen (Dienst Terugkeer en Vertrek).