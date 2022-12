Misleidende ‘van-voor’-prijzen vanaf 1 januari 2023 verboden

Vanaf 1 januari 2023 behoort misleiding van consumenten met valse prijsverminderingen zowel online als in winkels tot het verleden. Een verkoper kan dan niet meer korte tijd de prijs van een product of dienst verhogen, de prijs daarna verlagen en dan deze ‘van-voor’-prijs vervolgens onterecht presenteren als een aanbieding of een aanzienlijke korting. Het verbod volgt uit een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Een aantrekkelijke prijsvermindering die dat eigenlijk helemaal niet blijkt te zijn, is misleiding. Veel consumenten hebben wel eens te maken gehad met valse ‘van-voor’ kortingsacties. Dat we hier iets aan gaan doen, is ook goed nieuws voor ondernemers die hierdoor ook te maken hadden met oneigenlijke concurrentie. En verkopers kunnen met deze maatregel uiteraard nog altijd zelf hun prijzen blijven vaststellen en échte ‘van-voor’ kortingsacties doen.”

De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. De regelgeving komt voort uit een Europees besluit om deze manier van prijsaanduidingen overal in de EU te gaan hanteren.

Opeenvolgende prijsverminderingen blijven mogelijk

Het kabinet kiest ervoor om in Nederland gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid voor opeenvolgende prijsverminderingen. Bijvoorbeeld korting op een kledingstuk die eerst 20 procent bedraagt, vervolgens 30 procent en daarna 50 procent. Hierbij mag de verkoper maximaal drie maanden blijven verwijzen naar de prijs waarover de eerste vermindering werd aangekondigd.

Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn, zijn straks ook uitgezonderd. Na 30 dagen vervalt de uitzondering voor het betreffende product. Het kabinet kiest voor deze uitzondering, omdat het zowel voor verkopers als consumenten gunstig is wanneer nieuwe producten binnen een periode van 30 dagen met korting kunnen worden aangeboden.

Uitzondering voor producten die snel bederven of een beperkt houdbaar zijn

Ook uitgezonderd zijn producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. Hiervoor mag de verkoper als 'van-prijs' de prijs hanteren die gold direct voorafgaand aan de prijsvermindering. Hierbij kan worden gedacht aan bederfelijke levensmiddelen zoals vis, vlees, zuivel, verse groenten en fruit die slechts enkele dagen worden aangeboden en waarvan de prijs snel kan wijzigen. Het is voor verkopers onpraktisch om de prijs hiervan gedurende die tijd bij te houden. Bovendien is het uit oogpunt van duurzaamheid belangrijk dat regels voor prijsverminderingen helpen om voedselverspilling tegen te gaan.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt vanaf 1 januari 2023 na invoering van de maatregel hierop toezicht en gaat handhaven bij overtredingen.