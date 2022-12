ECHO Awards Diversiteit & Inclusie uitgereikt aan onderscheidende studenten

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft op dinsdag 6 december de winnaars van de ECHO Awards bekend gemaakt. Studenten Khalid El Haji, Parwana Rezai, Naznin Musa en Dina Bousbaa mochten deze prijs voor excellente, niet-westerse talenten in ontvangst nemen. De vier winnaars mogen een volledig verzorgde Summercourse volgen aan UCLA in de Verenigde Staten.

De ECHO Award is een initiatief van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, en beleefde dit jaar haar 22ste editie. ECHO Award biedt een platform aan studenten met een niet-westerse achtergrond die een bijdrage proberen te leveren aan een meer inclusieve samenleving.

Winnaars ECHO Awards

Dit jaar werden 35 kandidaten voorgedragen door hogescholen en universiteit in heel Nederland. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven selecteerde 15 finalisten. Vier van hen werden tot winnaars uitgeroepen. Zij onderscheiden zich vanwege hun vernieuwing in denken en doen, organiserend vermogen, bijdrage aan maatschappelijke impact en hun rol als ‘critical friend’. Dit houdt in dat de student opbouwende kritiek weet te formuleren over kwesties die zijn gerelateerd aan uitsluiting en ook meedenkt over constructieve oplossingen.

Winnaar ECHO Award hbo

Naznin Musa - Student commerciële economie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Naznin agendeert onder andere (stille) armoede onder jongeren en aandacht voor studerende jonge mantelzorgers.

Winnaar ECHO Award wo

Dina Bousbaa - Student Geneeskunde aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Dina is onder andere actief bij Diversion, waarbij ze samenwerkt met mensen uit de Joodse- en LGBTQ+ - gemeenschap.

Winnaar Bèta Techniek Award

Khalid el Haji – Student Computer Science aan de Technische Universiteit Delft.

Khalid heeft onder andere bijgedragen aan het ontwerp van een universiteitsbrede diversiteitssurvey onder studenten.

Winnaar Loyens & Loeff Law & Tax Award

Parwana Rezai - Student Crisis and Security Management aan de Universiteit van Leiden.

Parwana heeft onder andere social media campagnes in Nederland opgezet voor bewustwording over de situatie van Afghaanse vluchtelingen. Zij is ook bestuurslid voor de ‘Girl Up’ movement in Afghanistan.

Klik hier om het volledige juryrapport te bekijken en te zien wie de juryleden zijn.

Quote minister Dijkgraaf: “Fantastisch om te zien hoe deze studenten een positief tegengeluid bieden in het maatschappelijk debat over diversiteit in de samenleving. De Echo Awards zijn een terechte beloning en stimulans”.

Over de ECHO Award

De ECHO Award is een initiatief waarmee het belang van investeren in en erkennen van excellent talent vanuit de samenleving wordt onderkend. Het uitreiken van de ECHO Award wordt mogelijk gemaakt door hogescholen en universiteiten die hun niet-westerse talenten vanuit verschillende faculteiten voordragen. De ECHO Award is een initiatief van de publieke en private sector en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Loyens & Loeff, de Nederlandse Spoorwegen en Boston Consulting Group.