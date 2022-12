Human Rights Center Viasna ontvangt Mensenrechtentulp 2022

De Mensenrechtentulp 2022 is toegekend aan Human Rights Center Viasna uit Belarus (Wit-Rusland). Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken reikte de prijs uit tijdens een ceremonie in het Vredespaleis.

Minister Hoekstra: “Het werk van mensenrechtenverdedigers beschermt ons recht om vrij te leven en vrij te zijn. Met hun essentiële werk brengen ze daadwerkelijk verandering, voor mens en voor maatschappij.”

Human Rights Center Viasna is een Belarussische mensenrechtenorganisatie die waardevol werk doet met het documenteren van zaken van politieke gevangenen. De organisatie is opgericht in 1996 tijdens massale protesten van de democratische oppositie in Belarus. Het belangrijkste doel van Viasna is het bouwen van een rechtvaardige en vrije samenleving. In de praktijk betekent dit: advies geven aan de Belarussische bevolking over juridische zaken, misstanden aan het licht brengen en documenteren, en hulp bieden aan slachtoffers van politieke onderdrukking.

Minister Hoekstra: “Ik heb veel bewondering voor de moed en toewijding van de mensen van Viasna. Viasna zorgt dat de waarheid boven tafel komt, hoe sterk de autoriteiten in Belarus de waarheid ook proberen te verbergen. Ondanks alle risico’s die daarmee gepaard gaan.”

In 2003 werd de organisatie illegaal verklaard door de Belarussische autoriteiten. In 2021 werden de kantoren van Viasna overvallen en werden prominente leden gearresteerd. Meerdere leden zitten tot op heden in de gevangenis. Anderen zijn Belarus ontvlucht.

De andere twee genomineerden voor de Mensenrechtentulp waren Leng Ouch, die zich al 22 jaar inzet voor milieurechten in Cambodja door onderzoek te doen naar misstanden en het blootleggen van corruptie, en Thai Lawyers for Human Rights, een organisatie die pro-bono juridische hulp biedt aan mensen die worden opgepakt omdat ze opkomen voor hun civiele en politieke rechten.

De Mensenrechtentulp wordt jaarlijks uitgereikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan mensenrechtenverdedigers of mensenrechtenorganisaties, om ze te steunen in het belangrijke werk dat zij doen. De winnaar krijgt een bronzen beeld in de vorm van een tulp en een geldbedrag van € 100.000 om hun mensenrechtenwerk verder voort te zetten en uit te breiden.