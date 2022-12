Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023

Huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning krijgen per 1 juli 2023 een huurverlaging. Vanaf die datum gaat voor 510.000 huurders de nieuwe huurprijs gelden van 575 euro per maand. Daarnaast krijgen huurtoeslagontvangers vandaag, 20 december, een verhoging van €16,94 toeslag per maand.

Minister De Jonge: “Door hoge inflatie en- gestegen energiekosten hebben steeds meer mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Betaalbaar kunnen wonen is van groot belang. Juist mensen met een laag inkomen zijn vaak een te groot deel van hun maandinkomen kwijt aan huur. Met deze huurverlaging kiezen we bewust voor lagere huur voor de laagste inkomens. Daarnaast kiezen we door een verhoging van de huurtoeslag om huurtoeslagontvangers te helpen.”

De huurverlaging was in de prestatieafspraken voorzien voor 2024. Het kabinet heeft in overleg met woningcorporaties echter gekozen om deze huurverlaging te vervroegen. Woningcorporaties verlagen op 1 juli 2023 de huren naar €575 per maand voor huishoudens die een sociale huurwoning huren voor meer dan 575 euro en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen conform de wet op de huurtoeslag.



Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250

Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600 *

Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270

Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730

Het kabinet maakte de prestatieafspraken samen met Aedes, Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met steun van het Interprovinciaal Overleg (IPO) naar aanleiding van de afschaffing van de verhuurderheffing per 2023. Jaarlijks is daardoor €1,7 miljard euro extra te besteden door corporaties.



Daarnaast is op Prinsjesdag aangekondigd dat de huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd. Dit wordt vandaag voor de maand januari al uitbetaald. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers een verhoging van hun huurtoeslag krijgen van €16,94 per maand. Dit komt door een verlaging van de eigen bijdrage.



De huurverlaging en verhoging van de huurtoeslag komen bovenop de plannen van de minister het middenhuursegment te reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend te maken. Daarmee gaat vanaf 2024 op den duur de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag.



* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.