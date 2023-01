Financiële impuls voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Maar er zijn ook mensen die moeite hebben met lezen. Deze mensen moeten, net als ieder ander, hun democratische recht kunnen uitoefenen. Veel gemeenten maken al werk van toegankelijkheid. Om de toegankelijkheid van verkiezingen nog verder te verbeteren heeft het kabinet bij Najaarsnota besloten dat gemeenten eenmalig in totaal €2,7 miljoen ontvangen.

Het bedrag wordt verdeeld per gemeente naar het aantal inwoners. Gemeenten kunnen deze bijdrage naar eigen inzicht inzetten om de toegankelijkheid van de verkiezingen voor personen met een beperking te verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan verbeteringen aan de inrichting van een stemlokaal om dit rolstoeltoegankelijk te maken, of aan het aanschaffen van een stemmal waarmee mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen.

Minister Hanke Bruins Slot: Het is de inzet van mij, gemeenten en belangenorganisaties dat elke verkiezing toegankelijk is. Het is belangrijk dat kiezers zo zelfstandig mogelijk kunnen stemmen. Met deze bijdrage ondersteunen we het werk dat gemeenten daarin doen dan ook met een financiële impuls.

Illya Soffer, directeur Ieder(in): Het is goed nieuws dat gemeenten extra geld krijgen voor het toegankelijker maken van verkiezingen. Ons advies aan gemeenten is om in gesprek te gaan met mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigende organisaties. Kijk met elkaar wat er nodig is, zodat iedereen kan stemmen"

Regionale bijeenkomsten over toegankelijkheid verkiezingen

In voorbereiding op de verkiezingen van maart 2023 zijn daarnaast zes bijeenkomsten door het land georganiseerd over toegankelijkheid. Daar gingen gemeenteambtenaren in gesprek met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties, en wisselden zij tips en ervaringen uit over de toegankelijkheid van de verkiezingen en manieren om die verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van mensen met een beperking en laaggeletterden, en de inzet van toegankelijke communicatiemiddelen zoals een verkiezingskrant, filmpjes en de website www.stemjijook.nl.

In de toolkit verkiezingen (www.verkiezingentoolkit.nl) vinden gemeenten en belangenorganisaties informatie over toegankelijkheid en communicatiemiddelen om te verspreiden richting kiezers in de gemeente of in hun achterban.