Buitenlandse Zaken organiseert conferentie over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op maandag 23 januari 2023 komen politici, bedrijven en maatschappelijk organisaties samen in Den Haag om te praten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Onder leiding van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) komen verschillende partijen uit binnen- en buitenland bijeen om kennis en ervaring hierover uit te wisselen. Aanwezig zijn bewindspersonen uit omringende landen, leden van de Europese Commissie en het Europees Parlement en Tweede Kamerleden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat Nederland zich in de EU inzet voor IMVO-wetgeving en nationale IMVO-wetgeving invoert die rekening houdt met een gelijk speelveld met de omringende landen en implementatie van mogelijke EU-regelgeving. Voor het kabinet staat voorop dat zo’n wet effectief, duidelijk en uitvoerbaar moet zijn. Verschillende partijen uit binnen- en buitenland gaan met elkaar hierover in gesprek. De conferentie biedt gelegenheid om kennis uit te wisselen en ervaringen van omringende landen te horen.

De conferentie wordt geopend en afgesloten door minister Schreinemacher. Verder geeft de Britse minister van Veiligheid Sarah Dines haar visie. Andere deelnemers zijn onder andere Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders, CEO ABN AMRO Robert Swaak en voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen. De conferentie is via een videoverbinding live te volgen. De link hiervan volgt maandagochtend.

Locatie:

Beeld & Geluid, Zeestraat 82 te Den Haag

Programma:

14:00 – 14:30 Deuren open

14:30 – 14:40 Openingswoord door minister Liesje Schreinemacher

14:40 – 14:45 Q&A met voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen

14:45 - 15:45 Paneldiscussie 1

15:45 – 16:00 Pauze

16:00 – 17:00 Paneldiscussie 2

17:00 – 17:15 Afsluiting door minister Liesje Schreinemacher

17:15 – 18:30 Netwerkborrel