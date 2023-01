Rijksministerraad trekt voorwaarde salariskorting voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten in

De voorwaarde van korting van 12,5% op de salarissen van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt ingetrokken. Dat heeft de Rijksministerraad besloten. De kortingen waren één van de voorwaarden voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor het ontvangen van Corona-liquiditeitssteun van Nederland.

In 2020 hebben de landen een beroep gedaan op Nederland voor financiële hulp. Als gevolg van de Covid-pandemie was een groot deel van de inkomsten van overheid en bedrijfsleven weggevallen. De korting bedroeg 12,5% voor medewerkers in de (semi)publieke sector en 25% voor politieke ambtsdragers en gold op het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Met de kortingen werd een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van het ontstane financiële tekort én werd door de publieke sector solidariteit getoond met de private sector die zwaar te lijden had onder de covid-pandemie.

De pandemie is inmiddels over zijn hoogtepunt heen en het toerisme op de eilanden vertoont een stevig herstel. Hierdoor kunnen de overheidsinkomsten in 2023 weer op het niveau van vóór de pandemie komen. Het College (Aruba) financieel toezicht heeft de Rijksministerraad geadviseerd, dat het voor de landen weer mogelijk is te voldoen aan de begrotingsnormen in 2023. De landen doen als gevolg daarvan geen beroep op Nederland voor nieuwe liquiditeitssteun en kunnen de afbouw in hun eigen begrotingen opvangen. Een andere voorwaarde was de normering van topinkomens in de (semi)publieke sector. Dat is in alle drie landen nu wettelijk geregeld.