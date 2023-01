Tijdelijke richtlijn bescherming voor Oekraïense vluchtelingen verlengd, maar aangepaste regelgeving voor derdelanders

De Richtlijn Tijdelijke bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Voor het grootste gedeelte van de vluchtelingen uit Oekraïne, verandert er niets en behouden zij toegang tot de arbeidsmarkt. Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne (voor bijv. werk of studie) en dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben, vallen niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vanaf 4 maart 2023. Vluchtelingen die niet meer onder de richtlijn vallen moeten om in Nederland te mogen werken een werkvergunning hebben.

Tot 4 maart 2024 kunnen vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit die onder de richtlijn vallen, blijven werken met de sticker of het pasje wat ze al hebben en een verlengingsbrief van de IND.

Tussen 27 januari en 25 februari 2023 krijgen deze mensen een brief van de IND waarin wordt uitgelegd dat het verblijfsdocument is verlengd. Deze verlengingsbrief is vanaf 4 maart 2023 geldig in combinatie met de stickers of het pasje. Met deze documenten kunnen zij aantonen dat zij onder de richtlijn vallen.

Vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben maar na 4 maart 2023 nog onder de Richtlijn vallen omdat zij bijvoorbeeld een verblijfsstatus hebben in Oekraïne of familielid zijn van een Oekraïner, moeten wel een nieuw O-document hebben vanaf 4 maart 2023.

De IND stuurt deze mensen in februari 2023 een Engelstalige brief hoe zij het O-document kunnen ophalen.

Vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne (voor bijv. werk of studie) en dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben, vallen niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vanaf 4 maart 2023. Als deze mensen de asielprocedure in Nederland verder willen doorlopen gelden vanaf 4 maart 2023 de regels voor asielzoekers voor toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Als deze mensen langer dan zes maanden in de asielprocedure zitten (geldig vanaf het moment dat ze zich hebben gemeld bij een gemeente in Nederland, mogen zij (vanaf 4 maart 2023) 24 weken werken in een periode van 52 weken.

De werkgever moet eerst een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV