Tijdelijk Noodfonds Energie biedt steun aan kwetsbare huishoudens

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode.

Wie kan steun aanvragen bij het Noodfonds Energie:

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.

Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Hoeveel steun krijgt een huishouden uit het Noodfonds?

Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden. De steun uit het Noodfonds is als volgt:

Steun Noodfonds Inkomen (% van het sociaal minimum) Noodfonds betaalt deel van de energierekening tot 160% boven 10% van het bruto-inkomen 160 - 200% boven 13% van het bruto-inkomen

Hoe aanvragen?

Alle informatie over de aanvraag is te vinden op noodfondsenergie.nl.

Achtergrond

Het Noodfonds Energie is een toevoeging aan de Energieroute van Geldfit: geldfit.nl/energie. De Energieroute is een gids die mensen helpt met tips om te besparen en geeft een overzicht van organisaties die kunnen helpen bij geldzorgen. Huishoudens kunnen ook checken of zij alle regelingen en voorzieningen gebruiken die er voor hen zijn.

De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds met een subsidie van maximaal € 50 miljoen. De hoogte van de subsidie is gelijk aan het geld dat de energieleveranciers en andere bedrijven in het Noodfonds stoppen. Op dit moment hebben bedrijven en de overheid ieder € 24,5 miljoen in het Noodfonds gestopt. Het Noodfonds beschikt nu over € 49 miljoen.

Het Noodfonds is een initiatief van Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (Nederlandse SchuldhulpRoute) en SchuldenlabNL. De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds. Ook Shell Energy, BudgetThuis, ENGIE, Pure Energie en Clean Energy hebben een bijdrage aan het fonds gedaan.