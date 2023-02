Defensie stuurt ‘vliegende ambulance’ naar Turkije

Defensie zet een C-130 Hercules transportvliegtuig met medische faciliteiten in voor hulp aan aardbevingsslachtoffers in Turkije. Dat heeft minister van Defensie Kajsa Ollongren de Kamer vandaag gemeld. De C-130 wordt ingezet na een verzoek van de Turkse overheid.

De ‘vliegende ambulance’ van de Koninklijke Luchtmacht vertrekt morgen en is een dag later inzetbaar. Het vrachtruim van de C-130 wordt omgebouwd en kan dan per vlucht ongeveer 70 personen maximaal transporteren. Aan boord krijgen zij zorg van medisch specialisten van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). De Turkse overheid wil met deze zogeheten tactische aeromedical evacuatiecapaciteit gewonden uit het rampgebied verplaatsen naar andere plekken in Turkije. Daar krijgen zij vervolgens de broodnodige medische zorg.