Kabinet: 10 miljoen euro extra voor hulp aan slachtoffers aardbeving

Nederland doneert 10 miljoen euro extra voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het geld is bestemd voor voedsel, water, medische zorg en onderdak.

Dat kondigde minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag in het tv-programma Goedemorgen Nederland aan tijdens een speciale uitzending in het kader van de landelijke actiedag van Giro555. ‘Dit is echt een hele grote ramp voor de mensen in Turkije en de mensen in Syrië. Maar ook voor de Turkse en Syrische gemeenschap in Nederland. Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen en zoveel landen direct in actie zijn gekomen’, zegt de minister.



‘Maar we zijn er nog lang niet. Er is veel voedsel nodig, water, medicijnen. Mensen zijn er in acute nood. Als kabinet helpen we dat die spullen ook op de goede plek komen, bij de mensen die dat het meest nodig hebben.’ Schreinemacher hoopt dat de actiedag heel veel geld gaat opleveren om ter plaatse nog meer te kunnen doen. ‘Ik hoop echt dat mensen die iets kunnen missen, ook een bijdrage leveren aan de actiedag voor Giro555. Want die hulp is zo ontzettend hard nodig.’



De 10 miljoen euro voor Giro555 komt bovenop de 10 miljoen euro die het kabinet vorige week vrijmaakte voor noodhulp in Syrië. Vlak na de aardbeving stuurde Nederland ook het zoek- en reddingsteam USAR naar Turkije, dat twaalf mensen levend onder het puin heeft gehaald. Ook vliegt een Nederlands transportvliegtuig met medische faciliteiten in Turkije om gewonden uit het rampgebied naar ziekenhuizen te vervoeren.