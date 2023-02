Nederland en Spanje intensiveren samenwerking op het gebied van waterstof

Vandaag hebben minister Jetten voor Klimaat en Energie en Spaanse vicepremier en minister Ribera van Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging een akkoord getekend om meer samen te werken op het gebied van hernieuwbare waterstof. Dit vond plaats tijdens een bezoek van minister Jetten aan Spanje. Hij bezoekt Spanje samen met Nederlandse bedrijven die samen met Spaanse bedrijven concrete projecten willen ontwikkelen voor de totstandkoming van waterstof corridors.

Om de waterstofmarkt binnen Europa op gang te brengen, zijn import- en exportverbindingen en de bijbehorende infrastructuur cruciaal. Spanje zal een belangrijke leverancier van hernieuwbare waterstof in Europa worden; via Spaanse en Nederlandse havens kan die waterstof naar Noordwest-Europa worden geëxporteerd. Deze import- en exportcorridors binnen Europa kunnen ervoor zorgen dat we minder afhankelijk worden van import uit niet-EU-landen.

Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie): “Om zowel de klimaatcrisis als de energiecrisis aan te pakken moeten we de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie versnellen. Europese samenwerking op het gebied van waterstof helpt daar enorm bij. Spanje zie ik met haar enorme potentieel voor hernieuwbare waterstof als één van onze belangrijkste waterstofpartners binnen de EU.”

Er bestaan al intentieverklaringen tussen Spaanse en Nederlandse havens voor de ontwikkeling van concrete waterstof corridors. Met het tekenen van deze Memorandum of Understanding (MoU) tussen Spanje en Nederland wordt de samenwerking verder verstevigd. Om ervoor te zorgen dat Nederland in de toekomst niet afhankelijk is van één land voor de import van waterstof, tekent Nederland MoU’s met meerdere landen. Landen met veel zon, wind en ruimte hebben veel potentie voor de productie van hernieuwbare waterstof.