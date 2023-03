Minister Hoekstra lanceert 'Dialogue Group on Accountability for Ukraine' in Oekraïne

Minister Hoekstra heeft op 3 maart 2023 de Dialogue Group on Accountability for Ukraine gelanceerd tijdens de United for Justice Conference in Lviv. De Dialogue Group is een coördinatiemechanisme dat landen, internationale organisaties en betrokken partijen uit het maatschappelijk middenveld een platform biedt om nationale en internationale accountability-initiatieven te bespreken en op elkaar aan te laten sluiten.

Minister Hoekstra: “Het is ontzettend goed dat er zoveel steun is vanuit de internationale gemeenschap om tot waarheidsvinding en gerechtigheid te komen voor Oekraïne. Maar met zoveel inzet en zoveel goede ideeën, is het wel cruciaal dat er sprake is van coördinatie en overzicht. Deze Dialogue Group gaat daar een belangrijke en hoognodige rol in vervullen.”

Dialogue Group on Accountability for Ukraine

De Dialogue Group bestaat uit vier werkstromen, met elk een eigen focus:

steun van internationale partijen voor Oekraïne; acties die ondernomen worden door regionale en internationale instituties; nationale onderzoeken; lopende documentatie-initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld.

Elke werkstroom wordt voorgezeten door vastgestelde covoorzitters, waaronder vertegenwoordigers van het Internationaal Strafhof, van de EU, van het maatschappelijk middenveld, en altijd een vertegenwoordiger van Oekraïne zelf. “Alles wat we doen voor Oekraïne, moeten we ook doen met Oekraïne. Zij moeten aan het stuur zitten. De Dialogue Group zal ervoor zorgen dat dat ook zo blijft”, aldus minister Hoekstra.

Aan de oprichting staan ook Oekraïne, het Internationaal Strafhof en de EU ten grondslag. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba, aanklager van het Internationaal Strafhof Khan, EU Commissaris Reynders en de president van Eurojust Hamran sloten daarom ook aan voor de lancering.

Vorig jaar: de Ukraine Accountability Conferentie

Tijdens de Ukraine Accountability Conferentie die Nederland vorig jaar met Oekraïne, het Internationaal Strafhof en Eurojust organiseerde in Den Haag, hebben 45 landen zich politiek gecommitteerd aan de Dialogue Group. Met de lancering in Lviv is de eerste stap gezet om dit commitment om te zetten naar resultaten. De eerste bijeenkomsten van de werkstromen zijn voorzien in april.