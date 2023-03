Heijnen: meer ambitie nodig bij terugdringen verpakkingsafval

We moeten nog ambitieuzer zijn als het gaat om het verduurzamen van verpakkingen en het terugdringen van verpakkingsafval. Daartoe heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) haar Europese collega’s donderdag opgeroepen tijdens de Milieuraad in Brussel.

Donderdag praatten Europese ministers voor het eerst over de door de Europese Commissie voorgestelde verordening over verpakkingsafval. Dit voorstel kan een belangrijke stap voorwaarts zijn in het verduurzamen van de verpakkingsketen en Nederland is dan ook over het algemeen positief over het voorstel dat er nu ligt. Staatssecretaris Heijnen heeft dan ook haar steun toegezegd. Maar ze vindt dat er ook nog een tandje bij kan.



Met het voorstel wil de Commissie het verpakkingsafval tegen 2040 met 15 procent verminderen ten opzichte van 2018.

Heijnen: “We moeten hier meer urgentie laten zien en gaan voor 2030. Ook de plannen voor hergebruik en hervullen van verpakkingen kunnen ambitieuzer, bijvoorbeeld door het op meer sectoren toe te passen, zoals binnen de detailhandel en supermarkten. Het kopen van geconcentreerde zeep om flessen thuis opnieuw te vullen moet het nieuwe normaal worden. We moeten echt slimmer met onze grondstoffen omgaan en dat kan, daar ben ik heilig van overtuigd. Ik zie nu al dat er enorm veel slimme en duurzame oplossingen bedacht worden en dat juich ik alleen maar toe.”

De verordening die in Brussel besproken werd, heeft als doel de negatieve milieueffecten van verpakkingen en verpakkingsafval te verminderen. Het gaat dan om maatregelen als markeringen op verpakkingen voor goede inzameling, recyclebaarheid en herbruikbaarheid van verpakkingen. Maar ook om maatregelen om tot minder verpakkingen te komen, het ontwerp van verpakkingen duurzamer te maken en om de hoeveelheid verpakkingsafval drastisch te verminderen.



Heijnen: “Dit gaat om het vraagstuk hoe we met onze schaarse grondstoffen omgaan en hoe we de aarde straks achterlaten voor de generaties na ons. Daar kunnen we allemaal een positieve bijdrage aan leveren en het is aan Europa om daar de ambitieuze standaard voor te zetten. Minder nieuwe plastic verpakkingen, geen onnodige verpakkingen en meer hergebruik. De hoeveelheid verpakkingen kan en moet echt omlaag. Zowel in gewicht als in absolute aantallen. Less is more, dat is vaak zo en zeker ook in het geval van plastic verpakkingen.”