Nieuwe burgemeester in Druten

S.W.P.J. (Sigrid) Sengers is benoemd tot burgemeester van de gemeente Druten. De benoeming gaat in op 30 maart 2023.



Mevrouw Sengers (50 jaar) is momenteel directeur fondsenwerving en externe relaties, Vlerick Business School in Brussel. Op dit moment is Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA) waarnemend burgemeester van Druten.