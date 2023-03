Extra Nederlandse steun aan Internationaal Strafhof

Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius zal vandaag extra steun toezeggen aan het Internationaal Strafhof (ICC). Het ICC is vorig jaar gestart met het onderzoek naar oorlogsmisdrijven gepleegd tijdens de oorlog in Oekraïne.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Justitie en Veiligheid

Naast de eerder door Nederland toegezegde 2 miljoen euro, komt daar nog eens 1 miljoen euro bij. Een half miljoen euro voor het ondersteunen van slachtoffers en getuigen van onder andere seksueel en gender gerelateerd geweld en geweld tegen kinderen en een half miljoen euro voor het fonds van het ICC dat ingezet wordt om capaciteit en kennis van andere landen te kunnen inzetten.

Daarnaast zal Yeşilgöz-Zegerius de eerder gedane toezegging herhalen dat ook komend jaar Nederlandse teams onder de vlag van het ICC naar Oekraïne zullen afreizen voor forensisch onderzoek ter plaatse. Deze teams bestaan uit forensische, digitale en tactische rechercheurs van de marechaussee, aangevuld met experts van andere defensieonderdelen.

Vandaag organiseert Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk een internationale conferentie in Londen waar met justitieministers uit meer dan 30 landen gesproken wordt over het vervolgen van oorlogsmisdrijven in Oekraïne.

Yeşilgöz-Zegerius hoopt op een succesvolle conferentie: