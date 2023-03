Nederland en Aruba organiseren Klimaatconferentie op Aruba

Kleine eilanden, zoals in Caribisch Nederland, zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering en merken nu al de negatieve effecten. Nederland en Aruba willen de samenwerking op klimaatactie tussen kleine eilanden wereldwijd bevorderen. Van 10 tot en met 12 mei organiseren zij de eerste Caribbean Climate & Energy Conference (CCEC) op Aruba.

Nederland en Aruba willen van de eilanden in het Caribisch gebied een voorbeeld maken voor de klimaataanpak op kleine eilandstaten. Op uitnodiging van premier van Aruba Evelyn Wever-Croes en minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, komen vertegenwoordigers van landen en organisaties samen op Aruba. Het gaat hier om vertegenwoordigers van eilanden uit de Caribische regio zelf, maar ook uit relevante partijen daarbuiten, zoals eilandstaten in de Stille Oceaan, VN organisaties, kennisinstituten en financiële instellingen.

De eerste dag van de conferentie staat in het teken van de klimaat- en energietransitie binnen het Nederlandse Koninkrijk. De Caribische eilanden van het Koninkrijk bespreken wat nodig is aan samenwerking om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dag twee van de conferentie is internationaal georiënteerd; dan gaat een breed panel aan landen en organisaties met elkaar in gesprek over de klimaatactie die nodig is voor eilanden wereldwijd. Op de derde dag bezoeken de deelnemers energieprojecten op Aruba en gaan ze in gesprek met jongeren over de klimaat- en energietransitie op het eiland.

Tijdens de klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) heeft Nederland zich ingezet om de klimaat- en energietransitie op kleine eilandstaten, zoals die in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versnellen. Hiertoe heeft Nederland zich aangesloten bij initiatieven zoals het Local2030 Islands Network en het SIDS Lighthouse Initiative. Met de Caribbean Climate & Energy Conference op Aruba wil het kabinet hierop voortbouwen.