Negen gemeenten krijgen 18 miljoen euro voor aanpak winkelgebieden

De detailhandel staat door online winkelen onder druk, terwijl mkb’ers een dorpskern of binnenstad leefbaar, schoon en aantrekkelijk houden. Negen gemeenten in Friesland (Heerenveen, Noardeast-Fryslân), Limburg (Beekdaelen), Noord-Brabant (Tilburg), Noord-Holland (Uithoorn), Overijssel (Oldenzaal), Zuid-Holland (Dordrecht, Nissewaard, Rijswijk) krijgen daarom van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) in totaal 18 miljoen euro om hun winkelgebied of -straat te verbeteren. Met deze kabinetssteun kunnen gemeenten bijvoorbeeld zorgen voor meer groen of horeca, woningen inpassen en winkelstraten via looproutes fysiek beter met elkaar verbinden.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Online en fysiek winkelen kunnen uitstekend naast elkaar bestaan. Digitalisering biedt extra kansen aan onze detailhandel en gemak aan consumenten. Daarnaast zijn en blijven mkb-ondernemers met een fysieke winkel ook aantrekkelijk, omdat voldoende consumenten producten eerst écht willen zien, proberen, voelen of proeven. De aantrekkelijkheid daarvan neemt toe als er sprake is van een compacte dorpskern of binnenstad met voldoende groen, horeca en een goede, opgeknapte omgeving qua bereikbaarheid, straten en panden. Met deze steun investeert het kabinet hierin dus lokaal vanuit een groter maatschappelijk én economisch belang.”

Kabinet steunt lokale economie met Impulsaanpak Winkelgebieden

De 18 miljoen euro steun is de tweede toekenning aan gemeenten vanuit de zogenoemde Impulsaanpak Winkelgebieden (totaalbudget van 100 miljoen euro). Naast gemeenten hebben private investeerders een belangrijk aandeel in de realisatie van de projecten.

De negen toegekende projecten in de tweede ronde zijn: Ontwikkelen Centrumplan Oost (Heerenveen), Versterking winkelgebied Dokkum (Nordeast-Fryslân), Centrum Schinveld Bleekplaats/Beekstraat (Beekdaelen), Projectgebied Koningswei/Koningsplein (Tilburg), Winkelcentrum Uithoorn (Uithoorn), Herontwikkeling aanloopgebied zuidwest (Oldenzaal), Herinrichting Statenplein/Kolffstraat (Dordrecht), Verbinding Uitstraat-Nieuwstraat en aanpak Breestoep Spijkenisse (Nissewaard) en Aanpak Sterpassage winkelcentrum Bogaard (Rijswijk).



In september 2022 ontvingen elf andere gemeenten (Alkmaar, Bunschoten, Den Helder, Hardenberg, Heerlen, Hengelo, Het Hogeland, Hilversum, Oldambt, Roosendaal en Sittard-Geleen) vanuit het kabinet al 22 miljoen euro. De regeling kent in totaal vier openstellingsperiodes. De derde ronde van de regeling (26 miljoen euro) is open van 26 juni tot 4 september 2023. Gemeenten kunnen hier informatie vinden.