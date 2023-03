Nieuwe voorzitter College van procureurs-generaal

Prof dr. mr. M. (Rinus) Otte wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van het College van procureurs-generaal. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Prof dr. mr. Otte is sinds maart 2016 lid van het College van procureurs-generaal. Tevens is hij sinds 2009 Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Otte was van 1995 tot 1999 rechter in Assen. Hij werd Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waar hij later ook teamleider en vicepresident werd. Daarna was hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam, tevens was hij bestuurslid en voorzitter strafsector. Voordat hij lid werd van het College van procureurs-generaal, fungeerde hij als senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De beoogde benoemingsdatum is 1 juni 2023. Otte volgt mr. G.W. (Gerrit) van der Burg op als voorzitter.