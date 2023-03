Statiegeld op blik vanaf 1 april

Op plastic flessen was het al zo, en vanaf 1 april zit er ook statiegeld op blikjes. Per blikje wordt 15 eurocent statiegeld gerekend. Net als voor kleine plastic flesjes. Inleverapparaten zijn te vinden op ruim 27.000 innameplekken. Consumenten kunnen kiezen wat ze met hun statiegeld doen: bij supermarkten krijgen ze het terug, bij bijvoorbeeld bioscopen en sportclubs is afgesproken dat het naar een goed doel gaat.

Het doel van de maatregel is de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen en zo te voorkomen dat een deel in ons milieu belandt.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Ik ben heel blij dat het nu eindelijk zo ver is. Ik verwacht dat er door statiegeld veel minder blikjes in het zwerfafval terecht komen en dat is goed nieuws voor onze leefomgeving en het milieu. Daarnaast kunnen alle blikjes die worden ingeleverd, opnieuw worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Het is dus ook weer een mooie stap richting de circulaire economie!”

Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes, is het aantal plastic flessen in het zwerfafval al met meer dan 50% afgenomen. De verwachting is dat de impact van statiegeld op blik ook groot zal zijn.



Nederland sluit zich met statiegeld op blikjes aan bij onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken.