Nieuwe burgemeester in Ooststellingwerf

J. (Jack) Werkman is benoemd tot burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf. De benoeming gaat in op 17 april 2023.



De heer Werkman (46 jaar) is lid van de VVD.

Hij is momenteel wethouder in de gemeente Sluis.

Op dit moment is Sandra Korthuis (VVD) waarnemend burgemeester van Ooststellingwerf.



Nije boargemaster yn Eaststellingwerf

J. (Jack) Werkman is beneamd ta boargemaster fan de gemeente Eaststellingwerf. De beneaming giet yn op 17 april 2023.

De hear Werkman (46 jier) is lid fan de VVD. Hy is no wethâlder yn de gemeente Sluis. Op dit stuit is Sandra Korthuis (VVD) waarnimmend boargemaster fan Eaststellingwerf.